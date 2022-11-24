وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين، فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: