الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن
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وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن
١٠:٣٤:٥٢ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين، فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محاضر (هندسة بلاستيك/بوليمر)
  • أستاذ مساعد – هندسة كهربائية
  • أستاذ مساعد – تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية
  • محاضر – تقنية هندسة التصنيع
  • محاضر – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم
  • محاضر – هندسة مدنية (الهندسة الجيوتقنية)
  • أستاذ مساعد – تقنية هندسة البوليمرات
  • مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية وتقييمها
  • أستاذ مساعد – هندسة كيميائية
  • محاضر – هندسة الإنشاءات
  • أستاذ مساعد – الهندسة البيئية
  • أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع
  • مدرب – إدارة اعمال
  • أستاذ مساعد – رياضيات
  • أستاذ مساعد – فيزياء
  • وغيرها

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
الهيئة الملكية فرص وظائف وظائف شاغرة

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