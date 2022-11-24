وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في عدد من المدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين، فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محاضر (هندسة بلاستيك/بوليمر)
- أستاذ مساعد – هندسة كهربائية
- أستاذ مساعد – تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية
- محاضر – تقنية هندسة التصنيع
- محاضر – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم
- محاضر – هندسة مدنية (الهندسة الجيوتقنية)
- أستاذ مساعد – تقنية هندسة البوليمرات
- مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية وتقييمها
- أستاذ مساعد – هندسة كيميائية
- محاضر – هندسة الإنشاءات
- أستاذ مساعد – الهندسة البيئية
- أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع
- مدرب – إدارة اعمال
- أستاذ مساعد – رياضيات
- أستاذ مساعد – فيزياء
- وغيرها
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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