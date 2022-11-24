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نهب أم إفلاس.. مراقبون يبحثون أسباب إفلاس FTX
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نهب أم إفلاس.. مراقبون يبحثون أسباب إفلاس FTX

نهب أم إفلاس.. مراقبون يبحثون أسباب إفلاس FTX

نهب أم إفلاس.. مراقبون يبحثون أسباب إفلاس FTX
١٠:٣٤:٣٢ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت جلسة استماع بمحكمة أمريكية، للتحقق من أسباب إعلان إفلاس شركة FTX إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

سوء الإدارة وإهدار أموال العملاء 

وقام الفريق المتخصص في أمور الإفلاس بتفصيل الإنفاق الهائل لفرايد البالغ من العمر 30 عاماً، وأظهرت التفاصيل عن سوء الإدارة المتفشي من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين حتى انهارت المنصة مع فقدان أكثر من مليار دولار من أموال العملاء.

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شراء قصور وعقارات 

وقال محامو الشركة إن 300 مليون دولار أنفقت على العقارات تم استخدامها في الغالب لشراء قصور وعقارات لقضاء العطلات على شاطئ البحر لبنكمان وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

ولم يتم الكشف عن عمليات الشراء تلك خلال حملة إعلامية استمرت لأشهر، حيث صور بانكمان-فرايد نفسه على أنه داعم اجتماعي للديمقراطيين، حسب “العربية”.

كانت قيمة الشركة وصلت إلى 40 مليار دولار عبر ممتلكاتها في أميركا والخارج.

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إفلاس شركة FTX بورصات العملات المشفرة شركة FTX محكمة أمريكية

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