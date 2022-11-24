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«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط
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«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط

«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط

«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط
٠٩:٢٠:٣١ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خطط غربية لفرض سقف أسعار النفط، وقال” قد يكون لها عواقب وخيمة على أسواق الطاقة”.

ووفقا لبيان الكرملين “شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية”.

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وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار “أوبك +”، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

الكلمات الدلالية:
اسواق الطاقة العراق النفط بوتين رئيس وزراء العراق

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