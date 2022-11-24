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للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض
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للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض

للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض

للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض
٠٩:١٨:٢٥ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نجح فريق جراحي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

 

تم ذلك خلال وقت قياسي حيث جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات من ذوي المتبرع “رحمه الله” وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.

 

ووضعت الفرق الطبية المتخصصة خطة عمل متكاملة لإجراء عملية الإزالة في الإمارات و الزراعة في الرياض، حيث قام فريق طبي بقيادة الدكتور فيصل العمري استشاري جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بإجراء عملية إزالة القلب في الإمارات العربية المتحدة من متبرع يبلغ من العمر 38 عاماً في صباح الخميس الموافق 24 نوفمبر، وذلك في مستشفى كليفلاند أبوظبي.

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ووصل قلب المتبرع بواسطة الإخلاء الطبي الجوي إلى التخصصي في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وتم نقله فوراً إلى غرفة العمليات حيث باشر الفريق الطبي عملية الزراعة للمريض الذي يبلغ من العمر 54 عاماً و استغرقت 5 ساعات ليعلن في تمام 4:30 عصراً نجاح عملية الزراعة.

يذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أجرى أكثر من 428 عملية زراعة قلب، منها 260 عملية جراحة قلب باستخدام تقنية الروبوت، و 119 زراعة لمضخات صناعية داعمة لعضلة القلب لمرضى يعانون من اعتلال وضعف شديد في عضلة القلب، ويعد برنامج زراعة القلب للاطفال والبالغين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأكبر في الشرق الأوسط ويحقق نتائج تماثل نتائج زراعة القلب المحققة عالمياً.

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الكلمات الدلالية:
الإمارات الرياض جراحات القلب مستشفى الملك فيصل التخصصي

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