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عمل بطولي لرجال الدفاع المدني بجدة لإنقاذ عالقين (فيديو)
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عمل بطولي لرجال الدفاع المدني بجدة لإنقاذ عالقين (فيديو)

عمل بطولي لرجال الدفاع المدني بجدة لإنقاذ عالقين (فيديو)

عمل بطولي لرجال الدفاع المدني بجدة لإنقاذ عالقين (فيديو)
٠٩:٣١:٢٢ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، موقفا بطوليا، لرجال الدفاع المدني بجدة، حيث أنقذ سباحو الدفاع المدني العالقين في نفق الملك عبدالله في جدة.

جدة تتصدر ترند السوشيال ميديا

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، الذي أظهر بطولة ليست مستغربة على شباب ورجال المملكة، الذين يتآزرون في المواقف الصعبة، وكذلك قدرة عناصر الدفاع المدني المدربة، وجسارتهم وتفانيهم في أداء عملهم، وإنقاذ العالقين.

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بمشاركة نحو 2564 عاملا

وواصلت أمانة محافظة جدة مجهوداتها عبر خططٍ ميدانية على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد؛ معلنة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها بمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا ونحو 960 آلية ومعدة؛ تساندهم فرق العمل لرفع آثار الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي؛ أن العملٍ جارٍ على مدار الساعة ضمن الخطط المعتمدة لموسم الأمطار الحالي؛ التي تشهدها المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وقد بدأت التحضيرات قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث.

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