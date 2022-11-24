الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم
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قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم

قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم

قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم
٠٨:٥٠:٤٤ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصيب العشرات من الطلبة الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة جامعة فلسطين التقنية بطولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان نظمت قرب جدار الفصل العنصري في طولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أصيب فلسطينيان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق نتيجة إطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.

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من جانبه ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة في بيت لحم واختطفت شاباً فلسطينياً بعد الاعتداء عليه.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال طلاب فسطين غزة فلسطين

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