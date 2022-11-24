الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عمل بطولي لرجال الدفاع المدني بجدة لإنقاذ عالقين (فيديو)
«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط
للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض
تطور مفاجئ.. بولندا تتخلي عن صواريخ باتريوت لصالح أوكرانيا
قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم
أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تحديث جديد يصل تطبيق «سناب شات».. تعرف على مزاياه (فيديو)

تحديث جديد يصل تطبيق «سناب شات».. تعرف على مزاياه (فيديو)

تحديث جديد يصل تطبيق «سناب شات».. تعرف على مزاياه (فيديو)
٠٨:٣١:٣٧ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، وصول تحديث إلى تطبيق سناب شات، ومن أهم مزاياه أنها تغني مستخدمي التطبيق عن الاكسبلور ومن مشاهدة محتوى هم ما يريدونه.

وأضاف الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه الميزة تعتمد على فكرة وميزة القصص، وتتيح الدخول على قصص المتابعين.

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “أنها فكرة جميلة وتمنع حالة الإزعاج لمن لديه العديد من المتابعين”.

اقرا أيضا:

«الحربي» يوضح طريقة معرفة أقدم صديق في «سناب شات» (فيديو)

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة معرفة أقدم صديق ضمن الأصدقاء في تطبيق سناب شات.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن معرفة أقدم صديق في سناب شات من خلال الخطوات التالية بسهولة:

– الذهاب لاسم الصديق

– النزول للأسفل

– تجد جميع البيانات وتشمل تاريخ إضافة الصديق بدقة

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني، سالم الحربي، من خاصية حديثة في تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

اقرا أيضا:

«الحربي» يحذر من خاصية حديثة في سناب شات.. تنتهك خصوصية المستخدم (فيديو)

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب شات ميزة في سناب شات

مواد ذات صلة

المزيد
خاصية جديدة في «واتساب» بشأن تبادل الرسائل.. تعرف عليها

خاصية جديدة في «واتساب» بشأن تبادل الرسائل.. تعرف عليها

٠٧:٣٠ م، الأحد، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١
آبل تخفض إنتاجها من «آيفون 10»

آبل تخفض إنتاجها من «آيفون 10»

٠٩:٢٣ ص، الأثنين، ١١ ديسمبر ٢٠١٧
خطوات إيقاف إخطارات البث المباشر على «فيسبوك»

خطوات إيقاف إخطارات البث المباشر على «فيسبوك»

٠٧:٣٣ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦
«آبل» تحل مشكلة نفاد بطارية «ماك بوك برو» الجديدة

«آبل» تحل مشكلة نفاد بطارية «ماك بوك برو» الجديدة

٠٣:٤٨ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *