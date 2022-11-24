تحديث جديد يصل تطبيق «سناب شات».. تعرف على مزاياه (فيديو)

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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، وصول تحديث إلى تطبيق سناب شات، ومن أهم مزاياه أنها تغني مستخدمي التطبيق عن الاكسبلور ومن مشاهدة محتوى هم ما يريدونه.

وأضاف الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه الميزة تعتمد على فكرة وميزة القصص، وتتيح الدخول على قصص المتابعين.

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “أنها فكرة جميلة وتمنع حالة الإزعاج لمن لديه العديد من المتابعين”.

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وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني سالم الحربي، طريقة معرفة أقدم صديق ضمن الأصدقاء في تطبيق سناب شات.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن معرفة أقدم صديق في سناب شات من خلال الخطوات التالية بسهولة:

– الذهاب لاسم الصديق

– النزول للأسفل

– تجد جميع البيانات وتشمل تاريخ إضافة الصديق بدقة

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني، سالم الحربي، من خاصية حديثة في تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

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