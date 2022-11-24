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وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات

وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات

وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات
٠٨:٠٧:٠٠ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
  • محاسب إدارة الإمداد.
  • طبيب نائب جراحة الأطفال.
  • طبيب استشاري طوارئ أطفال.

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  • مهندس مدني.
  • مهندس معماري (ادارة المشاريع).
  • طبيب استشاري مساعد – جهازهضمي.
  • طبيب استشاري مشارك – نساء وولادة.
  •  استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
  • طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص مدينة الملك سعود الطبية وظائف وظائف شاغرة

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