وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
- محاسب إدارة الإمداد.
- طبيب نائب جراحة الأطفال.
- طبيب استشاري طوارئ أطفال.
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- مهندس مدني.
- مهندس معماري (ادارة المشاريع).
- طبيب استشاري مساعد – جهازهضمي.
- طبيب استشاري مشارك – نساء وولادة.
- استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
- طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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