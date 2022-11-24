وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.

محاسب إدارة الإمداد.

طبيب نائب جراحة الأطفال.

طبيب استشاري طوارئ أطفال.

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مهندس مدني.

مهندس معماري (ادارة المشاريع).

طبيب استشاري مساعد – جهازهضمي.

طبيب استشاري مشارك – نساء وولادة.

استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

طبيب استشاري مساعد – نساء وولادة.

وغيرها …

طريقة التقديم: