شاهد.. سيول هادرة غير مسبوقة بحي الأمير فواز في جدة

تواصل – فريق التحرير:

شهد حي الأمير فواز في جدة أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة، في ظل استمرار الحالة المطرية على أحياء محافظة جدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق السيول واستمرار هطول الأمطار في حي الأمير فواز بجدة.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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