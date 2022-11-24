الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تداعيات خطيرة».. «بوتين» يحذر من عواقب وخيمة على أسواق النفط
للمرة الثانية في أقل من شهر..«التخصصي» ينجح في نقل وزارعة قلب من الإمارات إلى الرياض
تطور مفاجئ.. بولندا تتخلي عن صواريخ باتريوت لصالح أوكرانيا
قوات الاحتلال تصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين في طولكرم
أمانة جدة تعلن حالة الاستنفار القصوى .. ماذا يحدث؟
تحديث جديد يصل تطبيق «سناب شات».. تعرف على مزاياه (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. سيول هادرة غير مسبوقة بحي الأمير فواز في جدة

شاهد.. سيول هادرة غير مسبوقة بحي الأمير فواز في جدة

شاهد.. سيول هادرة غير مسبوقة بحي الأمير فواز في جدة
٠٨:٠٢:١٣ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهد حي الأمير فواز في جدة أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة، في ظل استمرار الحالة المطرية على أحياء محافظة جدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق السيول واستمرار هطول الأمطار في حي الأمير فواز بجدة.

اقرأ أيضا:

عاجل.. شاهد شوارع جدة تحولت لأودية هادرة بالسيول القوية

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

«أمانة مكة»: العاصمة المقدسة تضم شبكة ضخمة لتصريف الأمطار والسيول

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار جدة الأرصاد الجوية الانذار المبكر الحالة المطرية الطقس الان جدة جدة الآن جدة الطقس حي الأمير فواز سيول جدة متحدث أمانة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
عامل مصري يهشم رأس ابنه بشاكوش لتأخره عن العمل

عامل مصري يهشم رأس ابنه بشاكوش لتأخره عن العمل

٠٦:٤٤ م، الأحد، ٠٧ أغسطس ٢٠١٦
كيف تستخدم تقنية “البلوك تشين” في حماية بياناتك بطريقة مشفرة؟

كيف تستخدم تقنية “البلوك تشين” في حماية بياناتك بطريقة مشفرة؟

١١:٢٥ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
تعليم جدة يبدأ غداً تسجيل الطلاب المستجدين عبر «نور»

تعليم جدة يبدأ غداً تسجيل الطلاب المستجدين عبر «نور»

٠٦:٥٤ م، السبت، ١٣ فبراير ٢٠١٦
بعد تعيينه بـ«الشورى».. الفوزان: أنتظر من أعضاء المجلس المساعدة لتحقيق رفاهية المواطنين (فيديو)

بعد تعيينه بـ«الشورى».. الفوزان: أنتظر من أعضاء المجلس المساعدة لتحقيق رفاهية المواطنين (فيديو)

١٢:١٤ ص، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *