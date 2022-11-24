71 قيادي من مليشيا الحوثي متورط في تهريب أدوية لقتل الشعب اليمني

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تقريرا، كشف أن “قطاع الأدوية أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تعمل مليشيات الحوثي على استغلاله واستخدامه كوسيلة لغسل الأموال وشرعنتها”.

تقرير يفضح الحوثيين

وفضح التقرير تكون شبكة حوثية تتألف من 71 قياديا متورطة في تجارة الأدوية المهربة والمزورة، يديرون شبكات تهريب ضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين، وتحوّل الدواء إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة المليشيات الانقلابية، حسب “العين الإخبارية”.

قائمة سوداء تضم المتآمرين على اليمن

أوضح التقرير أن على رأس شبكة تهريب الدواء، القيادي الحوثي المعين وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، طه المتوكّل”، وكذلك رئيس ما يسمى “هيئة الأدوية العليا، محمد الغيلي، ومدير ما يعرف بـ”صحة صنعاء”، مطهّر المروني.

كما حدد التقرير عددا من القادة العسكريين الآخرين المتورطين في تجارة الدواء إلى جانب مسؤول كبير في مكتب زعيم مليشيات عبدالملك الحوثي يدعى “أبو محمد العياني”، ومدير ما يعرف بـ”مكتب الرئاسة” في صنعاء أحمد حامد وهو إحدى الأذرع النافذة ومظلة الجميع.

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التعامل مع المهربين

عمل وزير صحة الحوثي، حسب التقرير، على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الادوية المغشوشة أبرزهم المهربين، بكر الصباري، ويوسف يعقوب.

وكشفت وثائق عن تورط المتوكل في قضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي.

الحوثي يعترف

أقالت وزارة الصحة، التابعة لميليشيا الحوثي، في وقت سابق، رئيس هيئة الأدوية محمد عبدالله الغيلي، على خلفية وفاة أطفال مصابين بالسرطان إثر الحقن بجرعات أدوية منتهية الصلاحية.

الغش وتهريب الأدوية

وأعرب عدد كبير من موظفي الهيئة عن غضبهم، واعتقادهم أن رئيس المقال بريء، وأنه كان ينفذ أوامر وزير الصحة، الذي كان ولا يزال يشرف على كل صغيرة وكبيرة.