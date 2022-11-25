«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. آلاف الوظائف بأرامكو وتصنيع لقطع غيار السيارات

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استضافت الرياض، خلال الأسبوع الماضي، مؤتمر الشراكات المستدامة، برعاية معالي وزير التعليم، ومشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ونوابهم ورؤساء القطاعات والمؤسسات والشركات والخبراء والأكاديميين المحليين والدوليين.

التركيز على التقنية

وكشف وزير الصناعة بندر الخريف؛ عن إطلاق مشروع مصانع المستقبل الهادف إلى التركيز على التقنية، مشيراً إلى وجود تركيز على صناعات معينة لا بد من أخذها في الحسبان في الأبحاث.

وأضاف “الخريف”: سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية.

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حلول بحثية وابتكارية لقطاعات الدولة يناقشها مؤتمر الشراكات المستدامة

المملكة تفوقت على دول كبرى

قال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، إن المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوقت خلالها على دول كبرى، مؤكدًا أن المجتمع السعودي صغير وشاب.

وأضاف: “استثمرنا في كل المنافع العامة والبنية التحتية، مستوى الوصول للخدمات والمنافع العامة عالي جدًا ولدينا فرصة لاستثمار أكثر”. مشاريع وابتكارات بحثية وأورد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري: “نجمع الجامعات التي تعرض المنتجات الابتكارية لديها، والقدرات البحثية وتحويلها إلى ابتكارات، إلى جانب جمعها مع القطاعات الهامة وذات الأولوية، التي تمتلك مشاريع بحثية ولديها أيضًا أفكار واستراتيجيات في هذا الأمر معًـا، ومشاهدة ما لدى الجهات الأخرى من احتياجات بحثية”.

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بالفيديو.. وزير الاقتصاد: المملكة لديها عوائد ديموجرافية تفوق دول كبرى

تصنيع قطع غيار السيارات

وقعّت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية إستراتيجية مع شركة OWS للسيارات، لاستضافة مقرها الرئيس ومنشآتها في المملكة، ممايسهم في ترسيخ مكانة المدينة محركًا رئيسًا في صناعة السيارات بالمنطقة.

تركّز الاتفاقية على إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، ومرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار، ومقرات سكن الموظفين، وتطوير الأعمال، وتنشيط التسويق من داخل المدينة الاقتصادية.

ووفقًا للاتفاقية ستقوم OWS بإطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين السعوديين كمرحلة أولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من ألف وظيفة بعد افتتاح الأكاديمية

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أرامكو تُوقّع 59 اتفاقية جديدة توفر 5000 فرصة عمل في المملكة

انعقاد الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

5 آلاف فرصة عمل بالمملكة

وقّعت شركة أرامكو، خلال الأسبوع الماضي، 59 اتفاقية شراء إستراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، من المرجّح أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة في المملكة، على مدار العقد المقبل.

ومن المتوقع أن تعزّز الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 41.25 مليار ريال سلسلة التوريد لأرامكو السعودية، وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة.

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ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير النفطية لـ17%

الحوار الاقتصادي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

عقد بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات، كالبعد الاقتصادي للشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية، وتطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد التعافي من كوفيد19، والقطاعات الإستراتيجية في ظل التكامل الخليجي، وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون.

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125 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات السلعية في أغسطس الماضي

الصادرات غير النفطية تقفز إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبر

الصادرات السلعية ترتفع في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر

سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي بنسبة 31%، لتبلغ نحو 124.7 مليار ريال مقابل 95.2 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2021، وارتفعت قيمة الواردات السلعية 27%، لتبلغ 60 مليار ريال، مقابل 47.3 مليار ريال الشهر نفسه من 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية، في أكتوبر، بنسبة 17% على أساس سنوي بالمقارنة بشهر أكتوبر 2021، مسجلة 26.8 مليار ريال.

فيما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 21.6 مليار ريال مسجله نموًا بلغ 9.7% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال في سبتمبر من عام 2021، لا تشمل البضائع المعاد تصديرها.