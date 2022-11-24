عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها
تواصل- فريق التحرير:
أصدرت “صحة جدة” بيانًا عاجلًا للرد على ما أثير حول غرق في بعض المستشفيات.
وقالت “صحة جدة”: إشارة إلى المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود غرق في بعض المستشفيات، نؤكد أنها لاتتبع لنا وسوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
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#صحة_جدة:
إشارة إلى المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود غرق في بعض المستشفيات، نؤكد أنها لاتتبع لنا وسوف يتم إتخاذ الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/ATSUtVLzvM
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 24, 2022