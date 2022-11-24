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عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها
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عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها

عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها

عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها
٠٧:٢٨:٠٨ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت “صحة جدة” بيانًا عاجلًا للرد على ما أثير حول غرق في بعض المستشفيات.

وقالت “صحة جدة”: إشارة إلى المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود غرق في بعض المستشفيات، نؤكد أنها لاتتبع لنا وسوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

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