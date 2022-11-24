متحدث أمانة جدة يعلق على الحالة المطرية.. ماذا قال؟ (فيديو)

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قال متحدث أمانة محافظة جدة محمد البقمي، إن الأمانة وضعت خطة للتعامل مع الأمطار منذ بداية الموسم، تشمل نطاق 16 بلدية فرعية.

وأضاف البقمي، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن الأمانة سخرت 3 آلاف عامل وموظف، وألف معدة للتعامل مع الأمطار.

الحالة المطرية في جدة

وتابع :التحضيرات بدأت قبل الحالة المطرية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، ومركز إدارة الكوارث، وباشرت الفرق الميدانية منذ وقت مبكر سحب المياه من المناطق التي حصل فيها تجمع المياه، والتي لا تغطيها شبكة تصريف الأمطار، وتم رفع المخلفات من الطرق لتسهيل حركة السير.

يذكرأن العديد من الأحياء في محافظة جدة، شهدت هطول أمطار غزيرة، تسببت في تجمع للمياه في الأنفاق وغرق العديد من الشوارع وعرقلة حركة السير.

منسوب مياه الأمطار

في سياق متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تسجيل أعلى كمية أمطار في جدة منذ 2009، وذلك بعد الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة والأحياء التابعة لها منذ صباح اليوم.

وكتب المركز الوطني الأرصاد، عبر حسابه على “تويتر”:” أعلى كمية أمطار سجلتها جدة من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً بلغت جنوب المحافظة 179ملم”.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة الجوية، وفقا لتوقعات الأرصاد، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

سحب رعدية ممطرة

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف مائج .

يشار إلى أن مدينة جدة، شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

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