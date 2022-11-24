إطلاق نار داخل مركز تجاري يسفر عن ضحايا في روسيا

تواصل – فريق التحرير:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا، بينهم مطلق النار.

وتقع المدينة الصغيرة كريمسك في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

أسباب غير معروفة

ولم تتضح بعد أسباب الحادث أو دوافع المنفذ، فيما لا تزال السلطات المختصة وجهات التحقيق، تعمل علة كشف ملابسات الحادث، حسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع، كما أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض، حسب “العين الإخبارية”.

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