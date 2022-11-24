الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

إطلاق نار داخل مركز تجاري يسفر عن ضحايا في روسيا
متحدث أمانة جدة يعلق على الحالة المطرية.. ماذا قال؟ (فيديو)
الأمم المتحدة: تشكيل لجنة تقصي حقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران
قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس الأركان العامة اليمني
عاجل.. صحة جدة تنفي مايتداول عن حالات غرق في بعض المستشفيات التابعة لها
سطو على منازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بـ«عصابة» إجرامية

الرئيسية

 /

/

إطلاق نار داخل مركز تجاري يسفر عن ضحايا في روسيا

إطلاق نار داخل مركز تجاري يسفر عن ضحايا في روسيا

إطلاق نار داخل مركز تجاري يسفر عن ضحايا في روسيا
٠٧:٥٥:١٤ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا، بينهم مطلق النار.

وتقع المدينة الصغيرة كريمسك  في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

أسباب غير معروفة

ولم تتضح بعد أسباب الحادث أو دوافع المنفذ، فيما لا تزال السلطات المختصة وجهات التحقيق، تعمل علة كشف ملابسات الحادث، حسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع، كما أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض، حسب “العين الإخبارية”.

اقرأ أيضا:

السيطرة على حريق نشب بمقر سفارة هذه الدولة العربية في روسيا

حوادث متعددة في روسيا

لقي تسعة أشخاص حتفهمن منذ أيام، في انفجار غاز في مبنى سكني في قرية في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم السبت.

وقع الحادث في قرية تيموفسكوي حوالي الخامسة صباحا بتوقيت موسكو عندما تسببت خزانات الغاز المنزلية المخزنة بشكل غير صحيح في انفجار، حسبما قال مسؤولون.
الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا إطلاق نار روسيا قتلى في إطلاق نار في روسيا مركز تجاري

مواد ذات صلة

المزيد
«هيئة الأوقاف» توضح أهداف مشروع نظامها الجديد

«هيئة الأوقاف» توضح أهداف مشروع نظامها الجديد

٠٣:٥٩ م، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
مع بداية هزيمة مليشيا حزب الله في الانتخابات.. ماذا قال سفير المملكة في لبنان؟

مع بداية هزيمة مليشيا حزب الله في الانتخابات.. ماذا قال سفير المملكة في لبنان؟

٠٧:٥٣ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢
تنويه من «المرور» بشأن مزاد بيع اللوحات المميزة

تنويه من «المرور» بشأن مزاد بيع اللوحات المميزة

١١:٥٨ ص، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
جموع غفيرة تشيع الطالبة «لارا» ضحية حادث تبوك

جموع غفيرة تشيع الطالبة «لارا» ضحية حادث تبوك

٠٥:٥١ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *