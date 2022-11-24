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سطو على منازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بـ«عصابة» إجرامية

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سطو على منازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بـ«عصابة» إجرامية

سطو على منازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بـ«عصابة» إجرامية

سطو على منازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بـ«عصابة» إجرامية
٠٧:٢٤:٣٦ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية و3 مواطنين، لسطوهم على منازل وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية والمتاجرة بها.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

على الجانب الآخر كانت “صحة الرياض”، ضبطت وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات الإجهاض داخل شقة سكنية في جنوب الرياض.

وبالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ضبطت الإدارة المساعدة للالتزام في “صحة الرياض” بضبط الوافدتين، اللتين تقومان بعمليات الاجهاض وسط بيئة لا توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وعقب ضبطهما تم إحالتهما للنيابة، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف أو بإحداهما.

كما تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مجهولة المصدر .

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وأكدت “صحة الرياض”استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

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