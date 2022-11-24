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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات
٠٧:٠٨:١٧ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • فني تصوير إشعاعي.
  • منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي.
  • محلل تقارير.
  • مساعد صيانة.
  • مساعد بناء.
  • منسق إداري أول.
  • المدير الإداري المناوب.
  • ممرض الممارسة المتقدمة.
  • استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.
  • استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

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  • استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
  • استشاري مساعد التخدير.
  • استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
  • استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
  • استشاري مساعد,الجهاز الهضمي.
  • استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
  • استشاري مساعد، طب الأورام.
  • استشاري مساعد، الرعاية التلطيفية.
  • مساعد استشاري ,أمراض الدم /لأورام الأطفال.
  • استشاري مساعد, زراعة الكبد للأطفال.
  • مساعد رئيس تمريض.
  • عالم أبحاث مساعد.
  • استشاري مساعد المواليد.
  • مدقق رقابة مالية.
  • نجار أول.
  • نجار ثاني.
  • رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري.
  • استشاري إكلينيكي لطب الأعصاب.
  • منسق تحسين الوثائق السريرية.
  • فني أجهزة طبية.
  • مدرب سريري.
  • صيدلاني سريري.
  • اختصاصي سريري.
  • اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية.
  • فني اتصالات ثاني.
  • استشاري طب طوارئ البالغين.
  • استشاري جراحة قلب.
  • استشاري قلب.
  • استشاري طب العائلة.
  • استشاري عام أطفال.
  • استشاري عيون.
  • استشاري أنف وأذن وحنجرة.
  • استشاري الطب التلطيفي.
  • طباخ أول.
  • كاتب حمية.
  • كهربائي ثاني.
  • معاون بيئي.

وظائف أخرى متعددة

طريقة التقديم:

أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 24نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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