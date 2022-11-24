وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فني تصوير إشعاعي.
- منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي.
- محلل تقارير.
- مساعد صيانة.
- مساعد بناء.
- منسق إداري أول.
- المدير الإداري المناوب.
- ممرض الممارسة المتقدمة.
- استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.
- استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.
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- استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.
- استشاري مساعد التخدير.
- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
- استشاري مساعد,الجهاز الهضمي.
- استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
- استشاري مساعد، طب الأورام.
- استشاري مساعد، الرعاية التلطيفية.
- مساعد استشاري ,أمراض الدم /لأورام الأطفال.
- استشاري مساعد, زراعة الكبد للأطفال.
- مساعد رئيس تمريض.
- عالم أبحاث مساعد.
- استشاري مساعد المواليد.
- مدقق رقابة مالية.
- نجار أول.
- نجار ثاني.
- رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري.
- استشاري إكلينيكي لطب الأعصاب.
- منسق تحسين الوثائق السريرية.
- فني أجهزة طبية.
- مدرب سريري.
- صيدلاني سريري.
- اختصاصي سريري.
- اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية.
- فني اتصالات ثاني.
- استشاري طب طوارئ البالغين.
- استشاري جراحة قلب.
- استشاري قلب.
- استشاري طب العائلة.
- استشاري عام أطفال.
- استشاري عيون.
- استشاري أنف وأذن وحنجرة.
- استشاري الطب التلطيفي.
- طباخ أول.
- كاتب حمية.
- كهربائي ثاني.
- معاون بيئي.
وظائف أخرى متعددة
طريقة التقديم:
أوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 24نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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