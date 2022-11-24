وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني تصوير إشعاعي.

منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي.

محلل تقارير.

مساعد صيانة.

مساعد بناء.

منسق إداري أول.

المدير الإداري المناوب.

ممرض الممارسة المتقدمة.

استشاري مساعد,عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس.

استشاري مساعد, زراعه الكبد للبالغين.

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استشاري مساعد, زراعه كلى البالغين.

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

استشاري مساعد,الجهاز الهضمي.

استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

استشاري مساعد، طب الأورام.

استشاري مساعد، الرعاية التلطيفية.

مساعد استشاري ,أمراض الدم /لأورام الأطفال.

استشاري مساعد, زراعة الكبد للأطفال.

مساعد رئيس تمريض.

عالم أبحاث مساعد.

استشاري مساعد المواليد.

مدقق رقابة مالية.

نجار أول.

نجار ثاني.

رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري.

استشاري إكلينيكي لطب الأعصاب.

منسق تحسين الوثائق السريرية.

فني أجهزة طبية.

مدرب سريري.

صيدلاني سريري.

اختصاصي سريري.

اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية.

فني اتصالات ثاني.

استشاري طب طوارئ البالغين.

استشاري جراحة قلب.

استشاري قلب.

استشاري طب العائلة.

استشاري عام أطفال.

استشاري عيون.

استشاري أنف وأذن وحنجرة.

استشاري الطب التلطيفي.

طباخ أول.

كاتب حمية.

كهربائي ثاني.

معاون بيئي.

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طريقة التقديم: