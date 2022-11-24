مراسل أجنبي يطلب معانقة طفل من المملكة فاجأه بالحديث: نعاملكم بأخلاق ديننا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حاز طفل من المملكة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو للقاء تليفزيوني له مع مراسل قناة بيروفيه.

وخلال اللقاء تحدث الطفل الباغ 13 عامًا الإنجليزية ، وأخبره بأن ديننا الإسلامي يحثنا على حسن التعامل مع الضيف وتقديم أفضل شئ له.

ودار هذا الحوار بين المراسل والطفل:

المراسل: ماذا تسمون “كارييو” بالسعودية؟.. فقط تقولوا عنه كارييو؟

الطفل: نسميه ثعبان.. باللغة العربية نقول الثعبان

– آمل أن نتأهل إلى دور الـ 16 لأننا نريد أن نحكم أفضل رقم لنا في كأس العالم ونريد أيضًا تحطيم أفضل مرحلة وصلت لها المنتخبات العربية.

– عندما ياتون الناس من بيرو ومن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، نحن هنا نحب أن نقدم لهم ثقافتنا العربية بأفضل شكل

ونريدهم أن يحظوا بأفضل أوقاتهم هنا.

المراسل: على سبيل المثال أنتم تقومون بضيافتنا بشكل جيد.

الطفل: نحب أن نلتقي بهم ونقدم لهم كل شئ لأن في ثقافتنا الإسلامية ديننا يعلمنا ذلك ويجب أن نقوم بذلك لأنكم ضيوفنا يا رفاق.

المراسل: كم عمرك؟

الطفل: 13 عامًا

– كما تعلم تاريخ اليوم 22 نوفمبر.. بعد يومين سأصبح 14 عامًا.. لكن يتضح للناس أنني أصغر.

– تعرف “ميسي” بالتأكيد تعرفه.. كما تعلم ميسي كان لديه مشكلة ( في هرمونات النمو).

– نعم

– عندما كنت أصغر سنًا كانت لدي نفس معاناته

– الهرمونات وأنت تتلقى نفس العلاج؟

– نعم.. نعم

المراسل: دعني أقول لك شيئا بالتأكيد لأ أعلم كم هو طولك لأنني لم أراك واقفًا لكن أريد أن أخبرك أن لديك قلب كبير

– شكرا شكرا جزيلا

– لقد لامست قولبنا بلطافتك

وفي النهاية ودّع الطفل- ووالده على ما يبدو- المراسل حيث جرى اللقاء في أحد الكافيهات، وطلب المراسل معانقة الطفل وتوديعه.