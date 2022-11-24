مراسل أجنبي يطلب معانقة طفل من المملكة فاجأه بالحديث: نعاملكم بأخلاق ديننا (فيديو)
تواصل- فريق التحرير:
حاز طفل من المملكة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو للقاء تليفزيوني له مع مراسل قناة بيروفيه.
وخلال اللقاء تحدث الطفل الباغ 13 عامًا الإنجليزية ، وأخبره بأن ديننا الإسلامي يحثنا على حسن التعامل مع الضيف وتقديم أفضل شئ له.
ودار هذا الحوار بين المراسل والطفل:
المراسل: ماذا تسمون “كارييو” بالسعودية؟.. فقط تقولوا عنه كارييو؟
الطفل: نسميه ثعبان.. باللغة العربية نقول الثعبان
– آمل أن نتأهل إلى دور الـ 16 لأننا نريد أن نحكم أفضل رقم لنا في كأس العالم ونريد أيضًا تحطيم أفضل مرحلة وصلت لها المنتخبات العربية.
– عندما ياتون الناس من بيرو ومن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، نحن هنا نحب أن نقدم لهم ثقافتنا العربية بأفضل شكل
ونريدهم أن يحظوا بأفضل أوقاتهم هنا.
المراسل: على سبيل المثال أنتم تقومون بضيافتنا بشكل جيد.
الطفل: نحب أن نلتقي بهم ونقدم لهم كل شئ لأن في ثقافتنا الإسلامية ديننا يعلمنا ذلك ويجب أن نقوم بذلك لأنكم ضيوفنا يا رفاق.
المراسل: كم عمرك؟
الطفل: 13 عامًا
– كما تعلم تاريخ اليوم 22 نوفمبر.. بعد يومين سأصبح 14 عامًا.. لكن يتضح للناس أنني أصغر.
– تعرف “ميسي” بالتأكيد تعرفه.. كما تعلم ميسي كان لديه مشكلة ( في هرمونات النمو).
– نعم
– عندما كنت أصغر سنًا كانت لدي نفس معاناته
– الهرمونات وأنت تتلقى نفس العلاج؟
– نعم.. نعم
المراسل: دعني أقول لك شيئا بالتأكيد لأ أعلم كم هو طولك لأنني لم أراك واقفًا لكن أريد أن أخبرك أن لديك قلب كبير
– شكرا شكرا جزيلا
– لقد لامست قولبنا بلطافتك
وفي النهاية ودّع الطفل- ووالده على ما يبدو- المراسل حيث جرى اللقاء في أحد الكافيهات، وطلب المراسل معانقة الطفل وتوديعه.