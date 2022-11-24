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الأمم المتحدة: تشكيل لجنة تقصي حقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

الأمم المتحدة: تشكيل لجنة تقصي حقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

الأمم المتحدة: تشكيل لجنة تقصي حقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران
٠٧:٤٨:٢٣ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

قمع المتظاهرين وقطع الإنترنت

وحسب “إيران أنترناشيونال”، تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين، وقال أيضا إن التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه.

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع، إن: “النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعا”.

وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.

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التجار يستجيبون لدعوات الإضراب

وفي سياق مواز، استجاب التجار في عشرات المدن الإيرانية، اليوم الخميسلدعوات الإضراب الاحتجاجي، وأغلقوا متاجرهم، وتوقف عمال شركة “نيرو محركة” في قزوين عن العمل، ونظموا تجمعًا احتجاجيًا.

وفي الوقت نفسه، انضم أصحاب المحلات التجارية في مدن سميرم، ومشهد، ونقدة، وثلاث باباجاني، وسردشت وأورميه، وقروه، وسربول ذهاب، وسقز، وجوانرود، وبانه، وبيرانشهر، وسنندج، وكامياران وبوكان، وغيرها إلى الإضرابات الوطنية.

وأعلنت نقابة العمال الحرة أن عمال شركة “نيرو محركة” الواقعة في بلدة “البرز” الصناعية في قزوين أضربوا وتجمعوا احتجاجا على عدم معالجة مشاكلهم.

كما أصدرت نقابات عمال البناء والحرفيين في إقليم كردستان بيانا داعمًا لمطالب المواطنين، طالبت فيه بمحاكمة المتورطين في قتل العمال المتظاهرين، ووقف فوري لقتل المواطنين في الشوارع.

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