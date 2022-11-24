الأمم المتحدة: تشكيل لجنة تقصي حقائق لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

قمع المتظاهرين وقطع الإنترنت

وحسب “إيران أنترناشيونال”، تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين، وقال أيضا إن التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه.

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع، إن: “النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعا”.

وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.

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التجار يستجيبون لدعوات الإضراب

وفي سياق مواز، استجاب التجار في عشرات المدن الإيرانية، اليوم الخميسلدعوات الإضراب الاحتجاجي، وأغلقوا متاجرهم، وتوقف عمال شركة “نيرو محركة” في قزوين عن العمل، ونظموا تجمعًا احتجاجيًا.