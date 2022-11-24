الإسعاف الجوي ينقل مصابي حادث شرقي الرياض (صور)

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أسفر حادث مروري، وقع اليوم، في حي الندوة شمالي الرياض، على امتداد طريق خريص، عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة، ونتج الحادث عن تصادم سيارة بموزع كهربائي على الطريق.

نقل حالة خطيرة

وتدخل “الإسعاف الجوي” التابع لهيئة الهلال الأحمر، لنقل الحالة الخطيرة، كما أفاد حساب هيئة الهلال الأحمر، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث.

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«مدني مكة» يعلن تسجيل حالتي وفاة

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، في وقت سابق اليوم، أنه نتيجة الأمطار والسيول، فقد تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وأنها تهيب بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وأنه يُهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

وأضاف في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه ينصح جميع سكان المناطق التي تتعرض لهطول أمطار بعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والمياه، خصوصًا الأجزاء الشرقية من محافظة جدة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة من أجل سلامة الجميع.