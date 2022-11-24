لا يفوتك.. ماذا حدث في جدة اليوم؟ (شاهد لحظة بلحظة)

تواصل- فريق التحرير:

شهدت اليوم جدة أمطار غزيرة وجريان للسيول، التي غمرت الشوارع والأحياء والأنفاق، حيث توقفت الحياة بشكل شبه تام، مع تعليق الدراسة أيضًا.

وقررت إدارة تعليم جدة، بمنطقة مكة المكرمة، تأجيل اختبارات اليوم الخميس الموافق 30 / 4 / 1444 هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وأصدرت إدارة تعليم جدة، بيانا، أوضحت فيه أن أسباب التأجيل بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الخميس 30 / 4 / 1444هـ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح البيان أنه يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدى ضمن اليوم الدراسي.

وتضررت العديد من الممتلكات والمنازل والمنشآت العامة بسبب الأمطار الغزيرة، وسط جهود لم تتوقف لرجال الدفاع المدني لإنقاذ العالقين في المياة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم ما حدث اليوم لحظة بلحظة، كما تقوم “تواصل” بمتابعة كل جديد لنضع القارئ في قلب الحدث:

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