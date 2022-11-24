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برنامج لإعداد كفاءات وطنية من كبار الضباط البحريين وربابنة أعالي البحار في المملكة
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برنامج لإعداد كفاءات وطنية من كبار الضباط البحريين وربابنة أعالي البحار في المملكة

برنامج لإعداد كفاءات وطنية من كبار الضباط البحريين وربابنة أعالي البحار في المملكة

برنامج لإعداد كفاءات وطنية من كبار الضباط البحريين وربابنة أعالي البحار في المملكة
٠٦:٢٣:٣١ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الهيئة العامة للنقل برنامج إعداد كبار الضباط البحريين وربابنة أعالي البحار وذلك بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو السعودية، والتي أطلقت الدفعة الأولى من هذا البرنامج الداعم للكفاءات الوطنية بعد التدقيق عليه واستيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير المنظمة الدولية البحرية (STCW) وتعديلاتها.

ويعد انطلاق هذا البرنامج النوعي للكفاءات في القطاع البحري رافدًا للقوى الوطنية القيادية العاملة بالمجال البحري وداعم للإستراتيجية الوطنية للنقل البحري.

ويمتد البرنامج التدريبي المكثف لمدة 27 أسبوعاً تدريبية كأحد المتطلبات الأساسية للخضوع لاختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية التي تقوم بعقدها الهيئة العامة للنقل، من أجل الحصول على رخصة الكفاءة كضابط أول أو ربان أعالي بحار.

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ويكتسب المتدرب خلال هذا البرنامج المكثف ومادته العلمية العديد من المهارات الإدارية في الملاحة البحرية وقيادة السفن وذلك بفروعه الثلاثة الأساسية والمحددة من ضمن اللائحة الدولية بما يتوافق مع متطلبات الـ STCW وبإجمالي عدد 772 ساعة تدريبية (نظرية وعملية).

وعند إتمام المتدرب للبرنامج وتحقيقه لجميع متطلباته واجتياز اختبار الكفاءة، تصدر الهيئة العامة للنقل الرخصة البحرية للمتدرب وفقاً للمستوى المهني كضابط بحري أول أو ربان أعالي بحار.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج المهنية والتي تقوم بالإشراف عليها واعتمادها؛ من ضمن البرامج المقامة بالمعاهد البحرية بالمملكة وبأعلى المعايير لضمان جودة التدريب المهني بالقطاع البحري في المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الضباط البحريين المملكة الهيئة العامة للنقل ربابنة أعالي البحار

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