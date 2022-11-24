وظائف بعدة مجالات في «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أكوا باور السعودية (ACWA Power)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهلات: بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة.
- الحد الأدنى من الخبرة: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظام.
- الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أو MCITP.
- مدير – تدقيق تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مرموقة.
- أو CISA أو CISSP أو CISM مؤهلات أخرى معادلة لتكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني.
- الحد الأدنى من الخبرة:
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- خبرة 8-10 سنوات بعد التأهيل ، بما في ذلك خبرة الإدارة الوسطى في التدقيق الداخلي.
- خبرة ودراية واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات ، التكنولوجيا التشغيلية ، الأمن السيبراني.
- فهم مراجعات / تحقيقات الاحتيال.
- صناعة IWPP والمعرفة التقنية المفضل.
- معرفة عملية سليمة بأدوات تكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني ؛ المعرفة بتخطيط موارد المؤسسات (SAP ، أوراكل) ستكون ميزة إضافية.
- يُفضل معرفة العمل بـ Power BI أو Idea أو الأدوات المماثلة.
- يرجى مشاركة أحدث سيرتك الذاتية مع طلبك.
- ملاحظة: سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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