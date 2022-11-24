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وظائف بعدة مجالات في «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات
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وظائف بعدة مجالات في «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات

وظائف بعدة مجالات في «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات

وظائف بعدة مجالات في «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات
٠٦:١٤:٣٦ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أكوا باور السعودية (ACWA Power)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف  شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات: بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة.
  • الحد الأدنى من الخبرة: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظام.
  • الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أو MCITP.

  • مدير – تدقيق تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مرموقة.
  •  أو CISA أو CISSP أو CISM مؤهلات أخرى معادلة لتكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني.
  • الحد الأدنى من الخبرة:

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  •  خبرة 8-10 سنوات بعد التأهيل ، بما في ذلك خبرة الإدارة الوسطى في التدقيق الداخلي.
  •  خبرة ودراية واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات ، التكنولوجيا التشغيلية ، الأمن السيبراني.
  •  فهم مراجعات / تحقيقات الاحتيال.
  •  صناعة IWPP والمعرفة التقنية المفضل.
  •  معرفة عملية سليمة بأدوات تكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني ؛ المعرفة بتخطيط موارد المؤسسات (SAP ، أوراكل) ستكون ميزة إضافية.
  •  يُفضل معرفة العمل بـ Power BI أو Idea أو الأدوات المماثلة.
  • يرجى مشاركة أحدث سيرتك الذاتية مع طلبك.
  • ملاحظة: سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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