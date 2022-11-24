وظائف بعدة مجالات في «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات

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أعلنت شركة أكوا باور السعودية (ACWA Power)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: