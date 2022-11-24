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نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان

نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان

نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان
٠٥:٢٣:٤٤ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة، بالرياض، معالي النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان السيد عادلبيك قاسم علييف، رئيس الوفد القرغيزي المشارك في أعمال الدورة (الثالثة) للجنة المشتركة السعودية ـ القرغيزية التي عقدت خلال الفترة من 21 – 23 نوفمبر 2022م في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تَسلم سمو وزير الخارجية من معالي النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان خطاباً وهدية من الحكومة القرغيزية نيابةً عن سموه الكريم.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية رئيس وزراء قرغيزستان وزير الخارجية ولي العهد

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