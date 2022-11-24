انخفاض جديد في أسعار النفط.. وبرنت يُباع بـ 85 دولارًا للبرميل

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، مجددًا بعد صدور بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية، وفقًا لبيانات موقع “بلومبيرج”.

وبحلول الساعة 06:48، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.72% إلى 77.38 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.83% إلى 84.70 دولار للبرميل.

خدمات حقول النفط الأمريكية

ونشرت شركة خدمات حقول النفط الأمريكية “بيكر هيوز” أمس بيانات حول عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت ارتفاعها بواقع 4 وحدات في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر الجاري إلى 627 وحدة.

وأشارت تقارير إلى انخفاض احتياطي النفط التجاري (باستثناء الاحتياطي الإستراتيجي) في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر 2022 بمقدار 3.7 مليون برميل إلى 431.7 مليون برميل، على الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاضًا قدره مليون برميل.

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