عاجل.. «أمن الطرق»: عودة الحركة المرورية على طريق «مكة – جدة» السريع

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه تم عودة الحركة المرورية على طريق «مكة – جدة» السريع.

وفي وقت سابق، أغلقت القوات الخاصة بأمن الطرق، طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة، اليوم، وأغرقت الشوارع في عدد من مناطق المملكة.

تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات

وشهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، بالتزامن مع أمطار على مكة، وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

الأزمات والكوارث بمكة يهيب بالجميع تجنب هذه الأنفاق

ومع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أنه يهيب بالجميع تجنب عدد من الأنفاق، مشيرًا إلى تعرض المنطقة لأمطار رعدية وسيول جارفة وحالة من الطقس المتقلب.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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