شركة فيتنامية تكشف مواصفات أحدث سيارة منافسة لـ «كيا» و«فولكس فاجن»

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أعلنت شركة VinFast الفيتنامية خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات عن مركبتين مميزتين صممتهما لمنافسة سيارات كيا وفولكس فاجن، الكروس أوفر الحديثة.

وبالنسبة للسيارة الأولى التي كشفت عنها الشركة خلال المعرض، فهي VinFast VF7 والتي يتوقع لها أن تكون منافسًا قويًا لمركبات Tiguan الحديثة من فولكس فاجن.

تصميم مختلف وعصري لهيكل السيارة

وجاءت هذه السيارة بهيكل كروس أوفر مميز جدًا من حيث الشكل الخارجي وخصوصًا من حيث تصميم خطوط الإضاءة التي امتدت على عرض واجهته الأمامية.

وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و54 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 163 سم، وجهزت نسخة الدفع الأمامي فيها بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، أما نسخة الدفع الرباعي فجهزت بمحركين كهربائيين بعزم 354 حصانا.

أما النسخة المصغرة من السيارة الأولى التي ظهرت في المعرض هي سيارة VinFast VF6، ويتوقع أن تنافس سيارات Kia Soul أو Mini Countryman.

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