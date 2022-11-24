الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 6 مليارات ريال
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سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 6 مليارات ريال
٠٤:٤٣:٣١ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 26.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ربحًا

وكانت أسهم شركات شمس، وإم آي إس، ومرافق، وساسكو، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وصادرات، والبحر الأحمر، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.15% .

فيما كانت أسهم شركات مرافق، و إس تي سي ، والتصنيع، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات مرافق، وأكوا باور، و إس تي سي، والراجحي، و الأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 35.86 نقطة ليقفل عند مستوى 19167 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 451 ألف سهم تقاسمتها 1711 صفقة.

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