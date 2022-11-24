شاهد.. تساقط أمطار الرحمة على الحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت أمطار الرحمة على المسجد الحرام، وسط حالة مطرية شديدة تتعرض لها العاصمة المقدسة مع أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، الأمطار وهي تتساقط على الزوار أثناء طوافهم ببيت الله الحرام، حيث هطلت بكثافة على صحن الكعبة مع حالة من البهجة والسرور ودعوات بأن يجعلها الله تعالى أمطار خير ورحمة وبركة.

4 آلاف عامل و500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال كافة الوكالات والإدارات التابعة لها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، أنها رفعت جهودها أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام حيث جندت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

شبكة ضخمة لتصريف الأمطار والسيول

في الوقت نفسه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة مكة المكرمة أسامة زيتوني: إن العاصمة المقدسة تضم شبكة ضخمة لتصريف الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الـ كيلو مترات.

الأزمات والكوارث بمكة يهيب بالجميع تجنب هذه الأنفاق

ومع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أنه يهيب بالجميع تجنب عدد من الأنفاق، مشيرًا إلى تعرض المنطقة لأمطار رعدية وسيول جارفة وحالة من الطقس المتقلب.

أمن الطرق يغلق طريق «مكة – جدة»

وأغلقت القوات الخاصة بأمن الطرق، طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة اليوم وأغرقت الشوارع في عدد من مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

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