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شركات كبرى تُسجل أرقامًا قياسية مستفيدة من ارتفاع سعر النفط
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شركات كبرى تُسجل أرقامًا قياسية مستفيدة من ارتفاع سعر النفط

شركات كبرى تُسجل أرقامًا قياسية مستفيدة من ارتفاع سعر النفط

شركات كبرى تُسجل أرقامًا قياسية مستفيدة من ارتفاع سعر النفط
٠٤:٤٠:٤٩ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استفادت كبرى شركات الطاقة من صعود ارتفاع النفط وسجلت أرقامًا قياسية من حيث الارتفاعات السعرية والأرباح والعائدات.

وسجل سهم شركة إكسون موبيل أعلى مستوى له على الإطلاق وارتفع بأكثر من 85% منذ بداية العام مستفيدًا من صعود أسعار النفط والغاز ومن تسجيل أرباح وإيرادات قوية.

حركة السهم لم تتأثر بهبوط أسعار النفط

وكان اللافت في حركة السهم عدم التأثر من هبوط أسعار النفط من أعلى مستوياتها وتابع تسجيل المكاسب وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 467 مليار دولار، وبالتالي أصبحت إكسون موبيل تاسع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

 يذكر أن إكسون موبيل استطاعت في عام 2013 أن تصبح أكبر شركة أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية.

أما الصعود الكبير فكان لسهم كونوكو فيليبس إذ قفز بأكثر من 75 بالمئة مع قيمة سوقية عند 158 مليار دولار، ولكن اللافت أن السهم صعد في سنتين من مستويات 25 دولار في فترة الصيف من عام 2020 إلى مستويات 126 دولارًا اليوم وبالتالي سجل صعودًا استثنائيًا في الارتفاعات.

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الكلمات الدلالية:
ارتفاع النفط السعودية الطاقة النفط شركات الطاقة

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