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شاهد.. سحابة خضراء عملاقة تتشكل في سماء جدة
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شاهد.. سحابة خضراء عملاقة تتشكل في سماء جدة

شاهد.. سحابة خضراء عملاقة تتشكل في سماء جدة

شاهد.. سحابة خضراء عملاقة تتشكل في سماء جدة
٠٤:٣٣:١٣ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو بجواله يظهر سحابة خضراء داكنة تظهر في سماء جدة، مؤكدًا أنها ستكون لقطة الموسم، بحسب وصفه.

واعتبر المواطن أن تلك السحابة لا مثيل لها، لافتًا إلى أنها ضخمة جدًا وتغطي السماء بشكل كامل.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط الأمطار على جدة وأماكن مجاورة لها بكثافة.

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة من 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا بلغت جنوب المحافظة 179ملم، وبذلك تتجاوز كمية الأمطار المسجلة عام 2009م.

وأعلنت محطات الأرصاد أنها سجلت كميات قياسية لكميات الأمطار الساقطة في جدة بلغت ما يقارب 170 ملم في أحياء جنوب جدة.

أمن الطرق يغلق طريق «مكة – جدة»

وأغلقت القوات الخاصة بأمن الطرق، طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة اليوم وأغرقت الشوارع في عدد من مناطق المملكة.

تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات

وشهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

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بيان عاجل من «الأرصاد» بشأن الأمطار المتساقطة على جدة.. ما الأمر؟

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