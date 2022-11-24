شاهد.. الأمطار تحاصر حيًا بالكامل في جدة وتبتلع السيارات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت فيديوهات جديدة عن غرق أحياء كاملة في جدة بسبب الأمطار، موضحة أن الأمطار تمكنت من محاصرة المباني والسيارات المتوقفة حولها.

وأظهر فيديو الأمطار وهي تنحدر في الشوارع كالسيول العارمة، وأخذت في طريقها كل شيء تقريبًا حتى الكتل الحديدية وابتلعت السيارات أيضًا.

بذلت إدارة الدفاع المدني وأمانة جدة جهودًا كبيرة في شفط مياه الأمطار من نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع فلسطين.

إغلاق مؤقت لنفق تقاطع شارع فلسطين

واضطرت الجهات المختصة في جدة إلى اغلاق مؤقت لنفق تقاطع شارع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لكلا المسارين شمالاً وجنوبًا، تحوطًا من غزارة مياه الأمطار، حيث قامت الفرق المنتشرة في الموقع بشفط المياه من أسفل النفق إلى أعلى الشارع الرئيس.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار الشوارع حتى أغرقت صناديق القمامة، وأوقفت حركة المواصلات في بعض المناطق.

تساقط أمطار غزيرة على أحياء وشوارع المدينة

وشهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

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