الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«هيئة المساحة»: المملكة تحتضن أجمل معلم جيولوجي في العالم
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«هيئة المساحة»: المملكة تحتضن أجمل معلم جيولوجي في العالم

«هيئة المساحة»: المملكة تحتضن أجمل معلم جيولوجي في العالم

«هيئة المساحة»: المملكة تحتضن أجمل معلم جيولوجي في العالم
٠٣:٢٦:٤٧ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المملكة تحتضن أجمل المعالم الجيولوجية في العالم، والذي تم تصنيفه واختياره ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

اختيار أول 100 موقع للتراث الجيولوجي

وأوضحت أنه تم اختيار أول 100 موقع للتراث الجيولوجي من بين 181 ترشيحاً مقدمًا من 56 دولة تضمنت 34 معلماً من أمريكا الشمالية والجنوبية، ومعلمًا جيولوجياً من 28 دولة في قارة أوروبا، و 15 من قارة أفريقيا، و 23 من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وصنّف جبل القدر ضمن أجمل المعالم الجيولوجية العالمية.

جبل القدر بحرة خيبر في المملكة

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها اليوم، أن جبل القدر بحرة خيبر في المملكة يعد من أكبر الحقول البركانية وضمن آخر البراكين التي ثارت قبل 1000 سنة، وكونت شكلاً جمالياً خلاباً وهو مخروط بركاني كبير يبلغ ارتفاعه النسبي نحو 400 متر.

وأشارت أن موقع جبل القدر والمعالم الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تم اختيارها، مثل:

1 – جراند كانيون.

2 – جبل إيفرست.

3 – متنزه يلو ستون الوطني في الولايات المتحدة.

4 – حزام أركيان باربرتون جرينستون في جنوب أفريقيا.

5 – هي أماكن ملهمة أسهمت بشكل كبير في تطوير العلوم الجيولوجية.

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الكلمات الدلالية:
الحقول البركانية اليونسكو بحرة خيبر جبل القدر هيئة المساحة

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