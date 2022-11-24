عاجل.. شاهد شوارع جدة تحولت لأودية هادرة بالسيول القوية

تواصل – فريق التحرير:

حوّلت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على جدة، اليوم، الشوارع إلى أودية هادرة بالسيول القوية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف أغرقت مياه الأمطار السيارات والمركبات والشوارع والطرقات، وصارت الأحياء تسبح في مياه الأمطار.

وأعلنت محطات الأرصاد أنها سجلت كميات قياسية لكميات الأمطار الساقطة في جدة بلغت ما يقارب 170 ملم في أحياء جنوب جدة.

أمن الطرق يغلق طريق «مكة – جدة»

وأغلقت القوات الخاصة بأمن الطرق، طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة اليوم وأغرقت الشوارع في عدد من مناطق المملكة.

تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات

وشهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

الأزمات والكوارث بمكة يهيب بالجميع تجنب هذه الأنفاق

ومع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أنه يهيب بالجميع تجنب عدد من الأنفاق، مشيرًا إلى تعرض المنطقة لأمطار رعدية وسيول جارفة وحالة من الطقس المتقلب.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

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