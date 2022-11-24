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إيقاف نشاط 4 شركات في مجال الموارد البشرية والاستقدام
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إيقاف نشاط 4 شركات في مجال الموارد البشرية والاستقدام

إيقاف نشاط 4 شركات في مجال الموارد البشرية والاستقدام

إيقاف نشاط 4 شركات في مجال الموارد البشرية والاستقدام
٠٢:٤٤:٣٢ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بإيقاف نشاط 4 شركات تعمل في مجال الموارد البشرية والاستقدام؛ وذلك لمخالفتهم أنظمة ولوائح الامتثال لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

تحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث تواصل منصةَ مُساند التابعة لها عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.

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