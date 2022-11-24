لحملة الدبلوم فأعلى.. 114 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – استشاري / وحدة العناية المركزة.

2 – نائب طوارئ.

3 – استشاري، طب الأعصاب.

4 – المسجل، التخدير.

5 – استشاري أطفال.

6 – مسجل أول.

7 – مسجل أول أمراض الدم.

8 – صيدلي، خدمة مدنية.

9 – أخصائي سمعيات – أخصائي سمعيات «نسخة».

10 – فني مختبر، فني مختبر «الخدمة».

11 – فني تقنية القلب «تصوير قلب بالموجات الصوتية» خدمة مدنية.

12 – فني ترميز طبي «خدمة مدنية».

13 – فني أشعة «خدمة مدنية».

14 – سكرتارية طبية «خدمة مدنية».

15 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).