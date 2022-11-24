لحملة الدبلوم فأعلى.. 114 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – استشاري / وحدة العناية المركزة.
2 – نائب طوارئ.
3 – استشاري، طب الأعصاب.
4 – المسجل، التخدير.
5 – استشاري أطفال.
6 – مسجل أول.
7 – مسجل أول أمراض الدم.
8 – صيدلي، خدمة مدنية.
9 – أخصائي سمعيات – أخصائي سمعيات «نسخة».
10 – فني مختبر، فني مختبر «الخدمة».
11 – فني تقنية القلب «تصوير قلب بالموجات الصوتية» خدمة مدنية.
12 – فني ترميز طبي «خدمة مدنية».
13 – فني أشعة «خدمة مدنية».
14 – سكرتارية طبية «خدمة مدنية».
15 – وغيرها.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).