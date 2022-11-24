الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة الدبلوم فأعلى.. 114 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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لحملة الدبلوم فأعلى.. 114 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

لحملة الدبلوم فأعلى.. 114 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

لحملة الدبلوم فأعلى.. 114 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
٠١:٤٣:٥١ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – استشاري / وحدة العناية المركزة.

2 – نائب طوارئ.

3 – استشاري، طب الأعصاب.

4 – المسجل، التخدير.

5 – استشاري أطفال.

6 – مسجل أول.

7 – مسجل أول أمراض الدم.

8 – صيدلي، خدمة مدنية.

9 – أخصائي سمعيات – أخصائي سمعيات «نسخة».

10 – فني مختبر، فني مختبر «الخدمة».

11 – فني تقنية القلب «تصوير قلب بالموجات الصوتية» خدمة مدنية.

12 – فني ترميز طبي «خدمة مدنية».

13 – فني أشعة «خدمة مدنية».

14 – سكرتارية طبية «خدمة مدنية».

15 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الخدمات الطبية القوات المسلحة حملة الدبلوم وظائف شاغرة

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