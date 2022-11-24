21 درجة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في جازان، و31 درجة القنفذة و30 درجة في جدة والخرج، و29 درجة في مكة المكرمة والدمام والأحساء، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 21 درجة في أبها والباحة وطريف.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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