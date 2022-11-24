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شاهد.. السيارات تسبح في مياه الأمطار أمام قطار الحرمين الجديد
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شاهد.. السيارات تسبح في مياه الأمطار أمام قطار الحرمين الجديد

شاهد.. السيارات تسبح في مياه الأمطار أمام قطار الحرمين الجديد

شاهد.. السيارات تسبح في مياه الأمطار أمام قطار الحرمين الجديد
٠١:٢٤:٠٤ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم التقاطه من أمام قطار الحرمين الجديد، لحظة مداهمة الأمطار الغزيرة والسيول للطرق، واختفاء معالم الطرق بشكل شبه كامل.

وأظهر الفيديو الذي عرضته قناة الإخبارية غرق السيارات بشكل كامل في المياه بعد أن أحاطتها من كل حدب وصوب.

واضطرت الجهات المختصة في جدة، إلى اغلاق مؤقت لنفق تقاطع شارع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لكلا المسارين شمالاً وجنوبًا، تحوطًا من غزارة مياه الأمطار، حيث قامت الفرق المنتشرة في الموقع بشفط المياه من أسفل النفق إلى أعلى الشارع الرئيس.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار الشوارع حتى أغرقت صناديق القمامة، وأوقفت حركة المواصلات في بعض المناطق.

تساقط أمطار غزيرة على أحياء وشوارع المدينة

وشهدت مدينة جدة، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

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الكلمات الدلالية:
الأمطار الأمطار الغزيرة السعودية السيول جدة قطار الحرمين قطار الحرمين الجديد

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