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بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا.. ماذا يجري ؟

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بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا.. ماذا يجري ؟

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا.. ماذا يجري ؟

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا.. ماذا يجري ؟
١٢:٥٠:٣٩ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا بيانًا عاجلًا طالبت في المواطنين بضرورة توخي الحذر وأخذ الحيطة.

على جميع المواطنين الاتصال بالسفارة

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن يجب على جميع المواطنين ضرورة الاتصال بالسفارة في حال أية طوارئ حيث يتم التواصل في الطوارئ شئون المواطنين في السفارة بالعاصمة أنقرة على رقم «00905497495555» واتساب و«00905495646655» اتصال، وأنه للاتصال بالقنصلية في إسطنبول على هذا الرقم «00905309552120».

وقبل أيام، نفت السفارة، إصابة أي من المواطنين في تفجير تقسيم بمدينة إسطنبول، الذي أسفر عن مقتل 6 وإصابة أكثر من 50 آخرين.

ونقلت صحيفة «الرياض» عن قسم شؤون السعوديين في السفارة، أنها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين، ولم تسجل إصابة لأي مواطن خلال التفجير بعد التواصل مع الجهات التركية.

وأهابت قنصلية المملكة في اسطنبول، جميع المواطنين المتواجدين في إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر.

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الكلمات الدلالية:
أنقرة اسطنبول تركيا توخي الحذر سفارة المملكة

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