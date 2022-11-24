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«الصحة»: تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا و 90 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا و 90 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا و 90 حالة شفاء
١٢:٤٦:٠٠ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 90 حالة، و3 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 42 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 825332 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 90 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812681 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9454 حالة وفاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 62 حالة، ووفاة حالتين .

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«الصحة»: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا و 62 حالة شفاء

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