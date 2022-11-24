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أمن الطرق يغلق طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة

أمن الطرق يغلق طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة

أمن الطرق يغلق طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة
١٢:٤٢:٣٥ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة أمن الطرق، أنه تم غلق طريق «مكة – جدة» بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكثافة اليوم وأغرقت الشوارع في عدد من مناطق المملكة.

تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات

شهدت مدينة جدة اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

الأزمات والكوارث بمكة يهيب بالجميع تجنب هذه الأنفاق

مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار وجريان السيول، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أنه يهيب بالجميع تجنب عددًا من الأنفاق، مشيرًا إلى أنه نظرًا للحالة المطرية القوية وتعرض المنطقة لأمطار رعدية وسيول جارفة وحالة من الطقس المتقلب، فإنه ينبه إلى تجنب الأنفاق التالية:

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

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