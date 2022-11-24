شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بسيارات وشوارع وأحياء جدة

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أدت الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم على جدة، إلى جريان السيول بكثافة ما أغرق السيارات والشوارع والأحياء وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

بعد تعرض مدينة جدة، لهطول كميات غزيرة من الأمطار التي أغرقت الشوارع والميادين والأحياء، بذلت إدارة الدفاع المدني وأمانة جدة في شفط مياه الأمطار من نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع فلسطين.

إغلاق نفق تقاطع شارع فلسطين مع شارع الأمير ماجد

واضطرت الجهات المختصة في جدة، حسب صحيفة «المدينة»، إلى إغلاق مؤقت لنفق تقاطع شارع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لكلا المسارين شمالا وجنوبا، تحوطا من غزارة مياه الأمطار، حيث قامت الفرق المنتشرة في الموقع بشفط المياه من أسفل النفق إلى أعلى الشارع الرئيسي.

صناديق القمامة تسبح في أمطار جدة

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار الشوارع حتى أغرقت صناديق القمامة، وأوقفت حركة المواصلات في بعض المناطق.

تساقط أمطار غزيرة على أحياء وشوارع المدينة

وشهدت مدينة جدة اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع

وفي حي الحمرة جنوب جدة، تساقطت الأمطار بكثافة، وارتفع منسوب مياه الأمطار في شوارع أحياء أخرى ما أدي إلى توقف الحركة في بعض الشوارع.

ومع تحذيرات مركز الأرصاد والدفاع المدني من تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، وجب على الجميع وخاصة السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

‏كما أعلنت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المطرية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية غزيرة على 6 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم.

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