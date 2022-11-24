تنبيه مهم من حساب المواطن: الحالة الاجتماعية للمستفيد قد تتسبب في وقف صرف الدعم

تواصل – فريق التحرير

قال برنامج حساب المواطن، إن الحالة الاجتماعية للمتقدم الرئيس يجب أن تتطابق مع حالته بسجلات الأحوال المدنية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين قال إنه قد ظهر في سبب عدم الأهلية الخاص بوالده أن الحالة الاجتماعية للمتقدم الرئيس (الوالد) لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدنية، نظرًا لأن الوالدة قد توفاها الله.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال تم تحديث “الحالة الاجتماعية” في الأحوال المدنية بإمكان الشخص التوجه إلى حسابه وتغيير الحالة الاجتماعية.

ولفت إلى أنه في حالة السائل يجب أن يقوم والده بتغيير حالته الاجتماعية في حساب المواطن إلى “أرمل” والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من “المراجعة”.

والاثنين، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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