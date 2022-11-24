الذهب يعود للارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، الموافق 24 من نوفمبر 2022 في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 212.23 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.54 ريال.

عيار 21 يسجل 185.70 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.70 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 159.17 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.80 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 106.11 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6600 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1472 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 210,322 ريالاً.

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