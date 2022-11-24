الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الذهب يعود للارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً
رئيس بلدية كييف: 70% من مناطق العاصمة بدون كهرباء
رقم صادم لعدد الوفيات في أوروبا بسبب التعرض للملوثات!
بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني
صحة جدة ترفع جاهزيتها تحسبًا لاستقبال الحالات الطارئة الناتجة عن الأمطار
شاهد.. صور متداولة لتعطل المركبات في شوارع جدة بعد هطول الأمطار الغزيرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الذهب يعود للارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً

الذهب يعود للارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً

الذهب يعود للارتفاع مجددًا.. وعيار 21 يسجل 186 ريالاً
١٢:١٦:٢٨ م، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، الموافق 24 من نوفمبر 2022 في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 212.23 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.54 ريال.

عيار 21 يسجل 185.70 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.70 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 159.17 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.80 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 106.11 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6600 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1472 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 210,322 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

الذهب يتراجع والدولار يستقر وانتظار قلق لاجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية الذهب سعر الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعية سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
زلزال نيبال.. انتشال مسن تجاوز الـ100 سنة حياً

زلزال نيبال.. انتشال مسن تجاوز الـ100 سنة حياً

٠٨:٣٣ م، الأحد، ٠٣ مايو ٢٠١٥
نجل «كهل يتزوج قاصر» يكشف عبر «تواصل» حقيقة الواقعة

نجل «كهل يتزوج قاصر» يكشف عبر «تواصل» حقيقة الواقعة

١٠:٢٨ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦
165 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607 نقاط

165 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11607 نقاط

٠٤:١٨ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
«الأرصاد»: توقع رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

«الأرصاد»: توقع رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

١٢:٥٨ م، الجمعة، ٢٣ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *