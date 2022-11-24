الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني
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بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني

بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني

بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني
١١:٥١:١٦ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إقامة دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب الإلكترونية في مجال الأمن السيبراني، مع شهادة إتمام الدورة بعد اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

* عنوان الدورة

 – الأمن السيبراني.

* الهدف من الدورة

وتهدف هذه الدورة إلى تأسيس المفاهيم الأساسية للحماية السيبرانية والتعرف على التقنيات الحديثة فيها، كذلك التعرف على الخطوات التي يجب أن يراعيها جميع العاملين في المؤسسات لتجنب اختراقها.

* الفئة المستهدفة

 1- أصحاب العمل.

2 – المقبلون على العمل.

3 – موظفو القطاع الخاص.

4 – مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

* الشهادة

 – يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

* طريقة التقديم

 – من خلال الرابط التالي: رابط التقديم (اضغط هنا)

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الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني دورات تدريبية مجانية صندوق هدف منصة دروب

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