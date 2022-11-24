رئيس بلدية كييف: 70% من مناطق العاصمة بدون كهرباء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف أن نحو 70% من مناطق العاصمة بدون كهرباء، مؤكدًا انقطاع إمدادات المياه في العاصمة الأوكرانية بعد الضربات الروسية.

إمدادات الكهرباء انقطعت عن نصف مدن البلاد

وقال مسؤولون في مولدوفا: إن إمدادات الكهرباء انقطعت عن نصف مدن البلاد بسبب القصف الروسي على محطات طاقة أوكرانية.

وكشفت سلطات أوديسا وميكولايف جنوبي أوكرانيا أنه تم استعادة الكهرباء في أغلب مناطق المقاطعتين بعد انقطاع سبّبه القصف الروسي.

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه وجه سفير بلاده في الأمم المتحدة بسرعة تقديم طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بعد ضربات روسيا اليوم.

وكشف مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا ارتكبت اليوم عملاً إرهابيًا ضد المدنيين بشنها هجمات صاروخية واسعة، مطالبًا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن تحت بند الحفاظ على السلام والأمن بأوكرانيا.

أوكرانيا تعرضت اليوم لهجمات على البنية التحتية

من ناحيتها أعلنت الأمم المتحدة أن أوكرانيا تعرضت اليوم لهجمات على البنية التحتية ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة بشكل خطير، مؤكدة أن مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة مفتوحة بشأن أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أكد الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت اليوم 51 صاروخًا روسيًا من أصل 70 استهدفت البنى التحتية الحيوية في البلاد.

وأشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني إلى أنه لا يمكن أن تنتهي الحرب بحل وسط، ويجب أن تخسر روسيا وتدفع ثمنًا باهظًا لجرائمها.

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