حصدت 11 جائزة.. جمعية “إنسان” بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 22 يتيمًا

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تأسست الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، في عام 1420هـ، بمدينة مكة، وتقدم خدماتها إلى 10 آلاف و509 أسرة.

وللجمعية 21 فرعًا، وتقدم خدماتها إلى 22.338 يتيمًا بينهم 12.142 من الذكور و10.196 من الإناث، كما يعمل بها 362 موظفًا ومتعاونًا، و1507 متطوعين.

11 جائزة

وحصلت الجمعية على 11 جائزة وهي:

1 – جائزة الشيخ فهد الأحمد بالكويت في أفضل مشروع خيري بالعالم الإسلامي 1431.

2 – المركز الأول بالشفافية من مجله الفوربس 1433 هـ.

3 – جائزة السنابل لرعاية الأيتام بالبحرين 1437 هـ.

4 – جائزة السعفة (الشفافية – 1433 هـ).

5 – جائزة مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية للتميز المؤسسي فرع المنظمات الكبيرة 1437 هـ.

6 – جائزة مؤسسة الملك خالد التميز المؤسسي المركز الثالث 1435 و1438 هـ.

7 – جائزة الأمير نايف للسعودة 1429 هـ.

8 – أفضل بيئة محليًا والثاني آسيويًا لعام 2021 من شركة أفضل بيئة عمل.

9 – المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة 2020).

10 – شهادة المنظمة الموثوقة (ربيز 2020).

11 – شهادة الأيزو 1002 لعام 2020، و90001 لعام 2020 أيضًا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والنقدية والكساء والكفالات.

كما تقدم للأيتام العديد من البرامج التنموية، مثل: التعليمية، وبرامج التأهيل، والبرامج المهنية، وبرامج التوظيف، والبرامج الترفيهية، والبرامج التربوية والمهارية، وبرامج ريادة الأعمال، وبرامج العناية بالموهوبين.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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