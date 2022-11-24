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رقم صادم لعدد الوفيات في أوروبا بسبب التعرض للملوثات!

رقم صادم لعدد الوفيات في أوروبا بسبب التعرض للملوثات!

رقم صادم لعدد الوفيات في أوروبا بسبب التعرض للملوثات!
١١:٥٢:٤٦ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة البيئة الأوروبية عن تسجيل ما لايقل عن 238 ألف حالة وفاة مبكرة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020؛ بسبب التعرض للملوثات المحمولة جوًا على الرغم من تحسن جودة الهواء.

وكشف تحليل أجرته الوكالة أن تلوث الهواء هو “أكبر خطر على الصحة البيئية في أوروبا” وأنه “يؤثر بشكل كبير على صحة السكان الأوروبيين، خاصة في المناطق الحضرية”، رغم انخفاض انبعاثات جميع ملوثات الهواء الرئيسة في الاتحاد الأوروبي.

وفاة 238 ألف شخص بسبب التعرض للجسيمات الدقيقة

وتوفي ما لا يقل عن 238 ألف شخص في التكتل عام 2020 بسبب التعرض للجسيمات الدقيقة (بي إم 5ر2)، مع تعرض نحو 96% من سكان الحضر لمستويات تلوث أعلى من إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوكالة أن التلوث بثاني أكسيد النيتروجين أدى في الوقت ذاته إلى 49 ألف حالة وفاة مبكرة، بينما أدى التعرض للأوزون إلى 24 ألف حالة وفاة. ورغم ذلك، انخفض عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن التعرض لـ (بي إم 5ر2) بنسبة 45% من عام 2005 إلى عام 2020.

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الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي الملوثات الهواء جودة الهواء وكالة البيئة الأوروبية

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