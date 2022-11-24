أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء بعد فشل الانتخابات في حسم المنصب بماليزيا

تواصل – فريق التحرير:

قرر ملك ماليزيا، اليوم الخميس، تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء بعد فشل الانتخابات في حسم المنصب خلال الأيام الماضية.

وقبل أيام، نوه ملك ماليزيا إلى أنه سيختار رئيس الوزراء القادم، بعدما فشل المتنافسان الرئيسيان في حصد الأغلبية في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع وبعد رفض المتنافسين مقترحًا بالعمل معًا.

تشاور ملك ماليزيا مع رفاقه الحكام الملكيين

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تشاور ملك ماليزيا مع رفاقه الحكام الملكيين، في ظل استمرار مداولاته بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة.

نتج عن التصويت برلمان معلق غير مسبوق

ونتج عن التصويت برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يحصد أي من زعيم المعارضة أنور إبراهيم أو رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الأغلبية البسيطة اللازمة لتكوين حكومة.

وفي تصريحات له، اقترح محيي الدين لكسر حالة التعادل، أن يعمل المتنافسان معًا لتكوين “حكومة وحدة”، ولكنه أضاف أنه لن يعمل مع أنور.

ويتزعم محيي الدين تحالفًا ماليزيًا مسلمًا محافظًا، بينما يتزعم أنور ائتلافًا متعدد الأعراق.

يأتي هذا بعدما أمهل الملك الأحزاب السياسية حتى الثانية من مساء الثلاثاء، لتكوين التحالفات اللازمة لحصد الأغلبية.