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لتوفير 2200 وحدة سكنية.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة

لتوفير 2200 وحدة سكنية.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة

لتوفير 2200 وحدة سكنية.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة
١١:٢١:٤٩ ص، الخميس، ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة، المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة، لتوفير أكثر من 2200 وحدة سكنية مستقلة.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، وتتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة، كما سيتم تصميم المجتمعات السكنية وفقًا لمعايير التصميم الرئيسية لـ “روشن”، لتوفير مساكن بمواصفات ومعايير استثنائية، تحدّها مجموعة متنوعة من المرافق المتكاملة والأماكن العامة، التي تتكامل معًا لتشكّل مجتمعات نابضة بالحياة، تُلائم المجتمع السعودي.

وستشمل المجتمعات السكنية في “العروس” شوارع صديقة للمشاة، ومساحات خضراء، ومجموعة متنوعة من المرافق العامة، ومرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الرياضية، والترفيهية، التي تعزز من نمط الحياة الصحي والفريد.

مشروع العروس

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “روشن” ديفيد جروفر أن مشروع “العروس” يأتي امتدادًا لرؤية “روشن”، والتي نفخر بوصولها إلى جدة، ليتمكّن سكّنها من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش، حيث يأتي نمط الحياة الصحي والمُتفاعل على قائمة أولوياتنا عند تصميم مجتمعاتنا السكنية في المملكة.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “العروس” في جدة يأتي امتداداً للإطلاق الناجح لمشروع “سدرة” بالرياض، الذي جاء مدعومًا بارتفاع طلب السوق على أحياء “روشن”، المليئة بوسائل الراحة التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل.

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