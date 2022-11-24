125 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات السلعية في أغسطس الماضي

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سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي بنسبة 31 في المئة، لتبلغ نحو 124.7 مليار ريال مقابل 95.2 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2021.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية 27 في المئة، لتبلغ 60 مليار ريال، مقابل 47.3 مليار ريال الشهر نفسه من 2021.

ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير النفطية

وكانت مؤشرات نشرة نبض الاقتصاد لشهر أكتوبر 2022، كشفت عن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 17% على أساس سنوي بالمقارنة بشهر أكتوبر 2021، مسجلة 26.8 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.6%، فيما ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 3% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري، فيما وصل حجم القروض الاستهلاكية نحو 448 مليار ريال (0.5% ربعي- 9% سنوي).

ودائع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية

وبلغت ودائع هيئات حكومية وشبه حكومية 725 مليار ريال، (4% شهري -11% سنوي) ، ووصل حجم الإنفاق الاستهلاكي 146.4 مليار ريال (تراجع بنسبة 5.8% على أساس شهري وارتفاع 6.5% على أساس سنوي).

وسجلت الواردات 256.3 مليار ريال (25.8% ربعي- 38.1% سنوي)، والصادرات 453.7 مليار ريال (18.2% ربعي- 89.4% سنوي)، فيما سجل مؤشر أسعار العقارات 82.1 نقطة (0.31% ربعي- 1.49% سنوي).

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